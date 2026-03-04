Elton John: Familienporträt mit Söhnen Zachary und Elijah

In den 1990er Jahren kennengelernt

John und Furnish lernten sich 1993 über gemeinsame Bekannte kennen, bevor der Musiker Jahre später den entscheidenden Schritt wagte und seinem Partner einen Heiratsantrag machte. Im Dezember 2014 gaben sie sich schliesslich das Jawort. Ihre Söhne kamen per Leihmutterschaft zur Welt: Zachary am ersten Weihnachtstag 2010, Elijah am 11. Januar 2013. «Wir hoffen nur, dass Zachary und Elijah gesund und glücklich sind», erklärte Furnish damals gegenüber «People». «Sie können sich immer auf unsere volle Liebe und Unterstützung verlassen, und wir hoffen, dass sie so aufwachsen, dass sie ihr eigenes Leben führen und die sein können, die sie sein möchten – nicht die, die wir von ihnen erwarten.»