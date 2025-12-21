Elton John feiert 20. Hochzeitstag mit Ehemann David Furnish

Der englische Superstar und der kanadische Filmproduzent hatten am 21. Dezember 2014 in ihrem Anwesen in Windsor geheiratet. Der Termin war kein Zufall. Denn exakt neun Jahre vorher, am 21. Dezember 2005, waren die beiden eine eingetragene Partnerschaft eingegangen. An diesem Datum war dies in Grossbritannien erstmals rechtlich möglich. Neun Jahre später konnten sie die eingetragene Partnerschaft nach der Einführung der Ehe für alle in England und Wales in eine Ehe umwandeln. «Der rechtliche Teil ist getan, jetzt kommt die Feier», schrieb Elton John damals bei Instagram.