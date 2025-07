Elton John feiert 35 Jahre ohne Drogen und Alkohol

«Ich wollte so verzweifelt geliebt werden, dass ich einfach Geiseln nahm. Ich sah jemanden, den ich mochte, verbrachte drei oder vier Monate mit ihm – und am Ende hassten sie mich, weil sie nichts mehr in ihrem Leben hatten ausser mir», erinnert sich Elton John. 1990 fasste er den Entschluss, sich mithilfe einer Suchttherapie endgültig von Drogen und Alkohol zu lösen. Seither setzt er sich unermüdlich für andere ein: Wie das «Time»–Magazin berichtete, unterstützte er Robbie Williams (51) entscheidend bei dessen erstem Entzug – und versuchte auch, George Michael (1963–2016) zu helfen, allerdings ohne Erfolg.