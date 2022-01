Elton John feiert nach zwei Jahren Zwangspause sein Bühnen-Comeback

Die Tour hat in den Vereinigten Staaten begonnen und führt den Sänger im Mai 2022 auch nach Frankfurt und Leipzig. Im Frühjahr 2023 kommt er dann nach München, Hamburg, Berlin, Mannheim und Köln. Insgesamt stehen in zwei Jahren 95 Konzerte auf dem Plan. Als Hommage an seinen früheren Auftritt im Jahr 1975, wird die letzte Etappe in Nordamerika im Dodger Stadium in Los Angeles stattfinden. Allein dort wird er mehr als 40 Konzerte spielen.