Elton John feiert Platin-Erfolg mit «Step Into Christmas»

Über 50 Jahre und kein bisschen müde

Was «Step Into Christmas» so besonders macht: Der Song weigert sich schlichtweg, in Vergessenheit zu geraten. Seit 2011 kehrt er jedes Jahr aufs Neue in die britischen Singlecharts zurück. Auch in diesem Jahr schaffte es der Ohrwurm wieder in die UK Top 10. In den USA taucht der Track seit über einem Jahrzehnt verlässlich in Billboards Holiday Airplay Chart auf, wie «ABC Audio» berichtet.