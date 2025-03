Elton John: Freude und Sorgen zum 78. Geburtstag

Weggefährte Eric Clapton (79) postete einen Auftritt Eltons als Hommage und untertitelte seinen Beitrag mit: «An diesem Tag 1947: Elton John wurde geboren. 1988 spielten Elton, Eric, Mark Knopfler und mehr Eltons ‹I Don›t Wanna Go On With You Like That' live in Tokio.»