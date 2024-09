Elton John hat nach Augeninfektion eingeschränkte Sicht

Elton Johns Dank gilt seinen ausgezeichneten Ärzten, Krankenschwestern und der Familie

«Ich bin so dankbar für das hervorragende Team von Ärzten und Krankenschwestern und meine Familie, die sich in den letzten Wochen so gut um mich gekümmert haben», schreibt Elton John weiter. Er habe den Sommer in Ruhe zu Hause verbracht, um sich zu erholen und er sei «über den Fortschritt, den ich bisher bei meiner Heilung und Genesung gemacht habe, positiv gestimmt».