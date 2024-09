Elton John nach Infektion: «Ich wünschte, ich könnte euch sehen»

Elton John (77) hat kürzlich öffentlich gemacht, dass er aufgrund einer Augeninfektion derzeit nur eingeschränkt sehen kann. Das hat den Megastar aber nicht davon abgehalten, in Begleitung seines Ehemannes David Furnish (61) die Weltpremiere der neuen Dokumentation «Elton John: Never Too Late» auf dem Toronto International Film Festival zu besuchen.