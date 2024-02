Mega-Event bei Christie's

Elton John räumt bei Auktion acht Millionen Dollar ab

Das New Yorker Auktionshaus Christie's versteigert eine extravagante Sammlung des britischen Superstars Elton John aus seiner ehemaligen Residenz in Atlanta. Bereits am Eröffnungstag kamen Kunstwerke und Kuriositäten für fast acht Millionen Dollar unter den Hammer