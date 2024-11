Elton John schwärmt von später Vaterschaft: «Das Tollste»

Mit seinem Ehemann David Furnish (62) teilt Elton John (77) die Kinder Zachary (13) und Elijah (11). Der mit fünf Grammys ausgezeichnete «Candle in the Wind»–Interpret hat jetzt bei einem Auftritt in der Show «Radio Andy» gegenüber Moderator Andy Cohen (56) von den Freuden der späten Vaterschaft geschwärmt. Als Cohen John darauf ansprach, dass er, ähnlich wie er selbst, spät Vater geworden sei, sagte der Star: «Das ist das Tollste, was ich je gemacht habe.»