Elton John: So sehr haderte er mit seinem Künstlernamen

Wie Elton John am gestrigen Dienstag in der TV–Show «Good Morning America» verriet, legte die Namensänderung zwar den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere, bereite ihm jedoch auch ernsthafte psychische Probleme. «Ich habe den kleinen Reggie zurückgelassen, aber er war noch in mir», erklärte der Musiker. «Ich wollte meine Kindheit und diese Person zurücklassen, aber das hat mich eingeholt.»