Elton John spielte im Weissen Haus für Joe Biden

Elton John (75) hat auf seiner Abschiedstournee durch die Vereinigten Staaten von Amerika einen Stop in der Hauptstadt Washington eingelegt. Im Garten vor dem Weissen Haus gab der britische Musiker am Freitag (23. September) seine grössten Hits wie «I'm Still Standing», «Rocket Man» oder «Crocodile Rock» zum Besten.