Elton John über entfernte Körperteile: «Von mir ist nicht viel übrig»

Entertainer ist lebendes Ersatzteillager

In einer Rede bei einem Screening seines neuen Dokumentarfilms «Elton John: Never Too Late» auf dem New York Film Festival scherzte der Musiker über seine vielen gesundheitlichen Probleme. Dabei stellte er sich einem Bericht der «New York Post» zufolge als eine Art lebendes Ersatzteillager dar und gab dem amüsierten Publikum eine umfassende Übersicht zu sämtlichen Körperteilen, die man ihm im Laufe seines Lebens entfernt habe.