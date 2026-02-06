Elton Johns Ehemann erhebt schwere Vorwürfe gegen die «Daily Mail»

Notfall–Krankentransport in der Zeitung

Ein weiterer Artikel aus dem August 2015 nahm Bezug auf einen Krankentransport von Elton John. Furnish sagte vor Gericht, die Fahrt sei «vollkommen privat» gewesen und «nichts davon wurde öffentlich gemacht». Er habe zudem «noch nie jemanden in solchen Schmerzen erlebt» wie seinen Mann damals. Als die «Daily Mail» dann über den privaten Vorfall berichtete, nahm das Paar an, jemand aus dem Rettungswagen oder dem Krankenhaus sei indiskret gewesen.