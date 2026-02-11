Elton kommentiert Österreichs ESC-Vorentscheid

Hänni und Athanasiadis komplettieren das Panel

Neben ihm sitzt Luca Hänni, der 2019 in Tel Aviv für die Schweiz antrat und dort den vierten Platz holte. «Der ESC hat für mich einen ganz besonderen Stellenwert», erklärt der Sänger. Die Dritte im Kommentatoren–Bunde ist der leidenschaftliche ESC–Fan Caroline Athanasiadis. Die österreichische Kabarettistin und «Smart10»–Moderatorin verfolgt den Wettbewerb seit Jahren intensiv und betont: «Unsere Musikszene ist extrem vielfältig und wird oft unterschätzt.» Sie setze auf einen innovativen Beitrag für das Heimspiel in Wien. Punkte vergibt das Trio übrigens nicht.