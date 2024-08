Elton lädt zwölf Olympia-Teilnehmer zu neuer Show «Eltons 12»

Produktion startet im Herbst

«Eltons 12» stammt aus der Feder von Stefan Raab (57) und geht im Herbst in die Produktion. In den sechs Shows, die im Winter 24/25 ausgestrahlt werden sollen, treten jeweils zwölf Promis in extra für die Show konzipierten Spielen gegeneinander an. Alle Kandidaten sind dabei durch eine Gemeinsamkeit, wie beispielsweise die Olympia–Teilnahme, miteinander verbunden. Kommentiert werden die Bastel–, Sport und Quiz–Challenges von Frank Buschmann (59).