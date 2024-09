Elton macht Hoffnung: Kommt Raabs Streaming-Show auch ins Fernsehen?

«Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» hat sich in der Premiere als Mischung aus «TV total» und «Schlag den Raab» entpuppt. Zu Beginn gab es ein rund halbstündiges Comedy–Intro, in dem Raab in gewohnter Manier seine Box–Gegnerin Regina Halmich (47) und andere Promis aufs Korn nahm. Danach beginn der Spiel–Teil, in dem Kandidaten die Chance haben, eine Million Euro zu gewinnen. Sie müssen dafür gegen Raab in Quiz und Wettkämpfen antreten. Die Show läuft immer mittwochs ab 20.10 Uhr bei RTL+.