«Eltons 12»: Moderator lädt zwölf Ex-Dschungelcamper ein

In seiner neuen Show «Eltons 12» begrüsst Moderator Elton (53) in jeder Folge zwölf Kandidatinnen und Kandidaten, die eine Gemeinsamkeit verbindet. Die zweite Ausgabe (Samstag, 4. Januar 2025, um 20:15 Uhr bei RTL und vorab auf RTL+) steht ganz unter dem Motto Dschungelfieber: Zwölf ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner des Dschungelcamps treten in herausfordernden Challenges gegeneinander an. Das teilte der Sender RTL am Montag (2. Dezember) mit.