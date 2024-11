Elvis Costello vergleicht Taylor Swifts Songwriting mit Bob Dylans

Bei diesem Vergleich von Elvis Costello (70) werden sich wohl Anhänger beider Fanlager verwundert die Augen reiben. Die britische Musik–Grösse hat doch glatt den Songwriting–Stil von Taylor Swift (34) mit jenem von US–Legende Bob Dylan (83) verglichen. In einer Ausgabe des Podcasts «Rockonteurs with Gary Kemp and Guy Pratt» äusserte Costello die Meinung, dass Dylan und Swift dieselbe Fähigkeit besässen, mit ihren Texten «die Menschen anzusprechen».