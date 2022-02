Elyas M'Barek feiert mit A$AP Rocky und Rihanna in Mailand

M'Barek trug ein farbenfrohes Outfit mit Hemd, Pollunder, kariertem Sakko und roter Hose. Rihanna setzte gekonnt ihren Babybauch in Szene: Die Sängerin glänzte in einem Latex-Top, das ihren Bauch komplett frei liess. Dazu kombinierte sie eine weite, schwarze Satin-Hose mit rotem Drachen-Print und eine lavendelfarbene Pelzjacke. Ein auffälliger silberner Kopfschmuck komplettierte den Look. Ihr Partner A$AP Rocky wählte ein komplett schwarzes Outfit mit Shirt, Jacke, Hose und Sneakers. Seit Ende Januar ist bekannt, dass die beiden ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.