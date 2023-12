Elyas M'Barek überrascht mit einem neuen Look

In seiner neuen Wahlheimat geniesst er die Anonymität

Mit den USA kennt sich der 41–Jährige bestens aus. Kurz nach der Hochzeit zog er mit seiner Frau in eine Wohnung im New Yorker Stadtteil Brooklyn. M‹Barek geniesst dort vor allem seine Unbekanntheit. «Es gefällt mir, wenn ich unsichtbar bin», gestand er im Juni in der Zeitschrift «Men›s Health». Er finde es «voll okay», im Privatleben keine Beachtung zu bekommen. «Es ist das Allerschönste für mich, wenn ich in New York auf der Parkbank sitze oder U–Bahn fahre und die Leute beachten mich nicht. Es ist das Grösste!» Die Bekanntheit, die er in Deutschland besitzt, sei beruflich zwar ein Vorteil, aber benötige er nicht unbedingt, um glücklich zu sein. Gut möglich also, dass er nach der Filmpremiere schnell wieder zurück nach New York reist.