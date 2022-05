Elyas M'Barek wird 40: Das sind seine besten Komödien

Für seine Darbietung in der ARD-Serie, in der er ab 2006 in drei Staffeln zu sehen war, gewann der Schauspieler im selben Jahr den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie «Bester Hauptdarsteller Serie». Zuvor war der Münchner mit österreichischem Pass 2001 in seinem ersten Kinofilm «Mädchen, Mädchen», an der Seite von Diana Amft (46), Karoline Herfurth (38) und Felicitas Woll (42), zu sehen. Damit hat er seine Karriere bereits mit einer Komödie begonnen. Diesem Film-Genre ist der Star im Laufe der Jahre bis auf wenige Ausnahmen treu geblieben.