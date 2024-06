EM 2024: Alexander Bommes sieht Potenzial für Sommermärchen

Das EM–Fieber in Deutschland steigt und steigt. Auch der beliebte ARD–Moderator Alexander Bommes (48) ist natürlich wieder bei dem Fussball–Grossevent im Einsatz und wird die Fans mit allerhand Hintergrundinformationen versorgen. Im Vorfeld der Europameisterschaft sprach der ehemalige Handball–Profi mit der Nachrichtenagentur spot on news über seine Gedanken und Gefühle bezüglich des Heim–Turniers. So verriet Bommes unter anderem, dass er sich bis Ende Mai noch in den Dreharbeiten für die neue Staffel seiner Rateshow «Gefragt – Gejagt» befand und es für ihn erst danach mit der Vorfreude und der Vorbereitung auf die EM losging.