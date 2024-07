EM 2024: Hier sehen Sie die Viertelfinal-Spiele im TV

Heisses Fan–Duell in Oranje und Rot

Ihre Fan–Lager setzten bei der EM neue Massstäbe. Die Anhänger des niederländischen Teams funktionierten vor den Spielen deutsche Innenstädte in orangefarbene, von rechts nach links hüpfende Party–Zonen um. Die heissblütigen türkischen Fans verwandelten nach den Spielen ihres Teams deutsche Hauptverkehrsstrassen in einen einzigen Autokorso. Wer zuletzt jubelt, jubelt am besten. Wer feiert am Samstagabend nach der Partie in Berlin?