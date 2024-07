EM 2024: «Let's Dance»-Juror Joachim Llambi tippt auf Sieg für Spanien

Einsatz für benachteiligte Kinder

Joachim Llambis Fussball–Tipp kommt nicht von ungefähr. Wenn sich sein Blutdruck nicht gerade an der Tanz–Performance eines «Let‹s Dance»–Promis abarbeitet, schlägt sein Herz für den Fussball. Regelmässig bekennt sich der bisweilen bissige Tanz–Juror aus Duisburg zum Verein seines Herzens, seinem MSV, auch «Zebras» genannt. Auch wenn Llambi ob der Drittklassigkeit seines Herzensclubs in der Show schon so manchen Spott ertragen musste – Llambi ist›s egal. Er steht zu seinem Verein – auch in karitativer Hinsicht. Abseits der Kameras engagiert sich Llambi als Schirmherr von zebrakids e.V. für benachteiligte Kinder. Ob Llambi mit seinem EM–Tipp richtig liegt, bleibt abzuwarten. Wie schreibt ein Llambi–Follower: «El mejor equipo va ganar – das bessere Team möge gewinnen.»