EM-Besuch: Prinz William feiert seinen Geburtstag in Frankfurt vor

Der britische Thronfolger Prinz William (41) besucht in der kommenden Woche Deutschland. Wie der Kensington Palast mitteilte, wird er das EM–Spiel England gegen Dänemark im Stadion verfolgen. Die Partie findet am Donnerstag (20. Juni) in Frankfurt statt, Anpfiff ist um 18 Uhr. Ob William damit auch in Deutschland in seinen Geburtstag hineinfeiern wird? Der älteste Sohn von König Charles (75) wird am 21. Juni 42 Jahre alt.