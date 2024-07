EM-Finale: Diese Promis waren im Berliner Olympiastadion dabei

Ed Sheeran, Harry Styles und Co. bei EM–Finale dabei

Musiker Ed Sheeran (33) war bereits zum Halbfinale gegen die Niederlande in Deutschland, auch das Finale sah er sich nun live von den Rängen aus an – gemeinsam mit Ehefrau Cherry Seaborn (32). Beide waren in England–Trikots gekleidet und zelebrierten den 1:1–Ausgleich der englischen Mannschaft mit einem Kuss. Neben dem Paar sass der britische Schauspieler Damian Lewis (53) und feuerte die «Three Lions» an.