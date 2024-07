In Dortmund

EM-Finaleinzug: Adele und Ed Sheeran fiebern bei England-Sieg mit

Britische Superstars in Dortmund: Adele und Ed Sheeran haben am Mittwoch das Halbfinale England gegen die Niederlande im Stadion mitverfolgt. Dabei mussten die beiden lange fest die Daumen drücken, England holte sich den Sieg erst in den letzten Minuten der Partie.