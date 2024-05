EM-Held von 1996: Daran erinnert sich Thomas Helmer bis heute

«Damals wollten natürlich alle Spieler den Pokal halten. Hier kann man ihn mal in Ruhe in die Hand nehmen», freut sich der ehemalige Fussballstar bei der «Betano Trophy Tour» im Berliner Olympiastadion. Der Anbieter von Sportwetten ist offizieller Partner der Fussball–EM 2024 und bringt die begehrte EM–Trophäe bereits rund sechs Wochen vor dem Finale an den Endspielort, in das Berliner Olympiastadion. Im Interview erinnert sich Helmer an den grossen Titel–Triumph zurück und blickt auch auf die bevorstehende Heim–EM, die am 14. Juni in München startet.