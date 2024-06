EM in Deutschland: TV-Magnet auch ohne deutsche Beteiligung

Die Fussball–Europameisterschaft in Deutschland lockt auch am ersten regulären Turniertag ein Millionen–Publikum vor die TV–Geräte. Ein Tag nach dem überragenden Eröffnungsspiel der DFB–Elf gegen Schottland (Endstand 5:1) mit mehr als 22 Millionen Zuschauern im ZDF, sassen am Samstagabend beim 21–Uhr–Spiel Italien gegen Albanien (Endstand 2:1) immerhin 9,7 Millionen Menschen vor den Bildschirmen. Das geht aus den offiziellen Daten der AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK hervor. Das bedeutete einen Marktanteil von 40,1 Prozent für die übertragende ARD. Und auch das 18–Uhr–Spiel Spanien gegen Kroatien (Endstand 3:0) verfolgten immerhin schon 7,7 Millionen Zuschauer im Ersten, mit einem Marktanteil von sogar 44,3 Prozent.