EM-Niederlage der DFB-Frauen löst emotionale Reaktionen aus

Steinmeier wies besonders auf die Leistung im Viertelfinale hin. «Das Spiel gegen Frankreich wird in die Fussballgeschichte eingehen: Sehr früh in Unterzahl, immer weitergespielt, keinen Ball verloren gegeben und so den Sieg erkämpft», wird er zitiert. Die Spielerinnen hätten «mit so viel Herzblut und fussballerischem Können» überzeugt und könnten stolz auf sich sein. «Ihr seid wahre Vorbilder. Dafür gebührt Euch unser grösster Dank und Respekt», würdigte er sie.