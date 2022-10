«Emancipation»-Überraschung: Will Smiths neuer Film erhält Starttermin

«Emancipation»: Wird Will Smiths neuer Film sogar für einen Oscar nominiert?

Nach seiner Ohrfeige darf Will Smith die Oscarverleihung in den kommenden zehn Jahren nicht besuchen, wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences verfügte. «Emancipation» wird am 2. Dezember auch in einigen US-Kinos starten, und ist damit theoretisch sogar für die nächstjährige Oscarverleihung qualifiziert. Bei der Befreiungsgeschichte, die zum Teil packender Survival-Thriller ist, handelt es sich prinzipiell auch um einen ganz exzellenten Oscar-Kandidaten.