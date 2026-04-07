Emerald Fennell dementiert Gerüchte um «Basic Instinct»-Neuauflage

Die Spekulationen wurden ursprünglich durch den Drehbuchautor des Originals von 1992, Joe Eszterhas, ausgelöst. In einem Interview mit dem «Guardian» behauptete Eszterhas, dass die Produzenten in Verhandlungen mit der britischen Filmemacherin stünden, da ihre provokante Handschrift perfekt zu dem Stoff passen würde. Er lobte dabei ausdrücklich Fennells Mut zu kontroversen Themen und Sexualität in Filmen wie «Promising Young Woman» und «Wuthering Heights».