Emilia Clarke: Darum fürchtete sie ihren «Game of Thrones»-Rauswurf

Zusammen mit ihrer Mutter Jennifer Clarke gründete Emilia Clarke 2019 die Wohltätigkeitsorganisation SameYou. Sie setzt sich für die mentale Gesundheit von Menschen an, die eine Hirnverletzungen erlitten hatten. Denn: «Eines der grössten Gefühle, die ich nach der Hirnverletzung hatte, war eine tiefe Einsamkeit», sagte sie «Big Issue». «Das ist es, was wir zu überwinden versuchen.» Für diesen Versuch wurden Emilia und Jennifer Clarke im Februar 2024 von Prinz William (41) zu Member of the Order of the British Empire (MBE) ernannt.