Emilio Sakraya: So will er seinen Fans Mut machen

Mit Ihrem neuen Album geht es ab Mai auf grosse Tour, was können Ihre Fans erwarten? Wie fühlen Sie sich so kurz vor der Tour?

Sakraya: Dass meine Band und ich mit unfassbar viel Bock auf diese Tour gehen, die eine oder andere Überraschung parat haben und natürlich all die neuen Songs im Gepäck sind. Und on top bringe ich eine weitere kleine Überraschung für meine Fans mit: Einen besonderen Remix meines Songs «Daydream». Live zu spielen ist und bleibt am Ende das, wofür man all das macht – dieser direkte unglaubliche Austausch an Energien, ich würde am liebsten schon morgen starten.