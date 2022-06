Emilio Sakraya: Warum er 15 Kilogramm Muskelmasse aufgebaut hat

In seinen Songs geht es oft um die Liebe. Sie sei «einfach essenziell für das Leben», sagt Sakraya. «Wer nicht liebt, kann nicht leben. Ende der Diskussion», meint er lachend. Aktuelle und kräftezehrende Themen wie Klimawandel, Krankheiten und Kriege gehen dabei nicht an ihm vorbei. «Das sind Themen beziehungsweise Probleme, die die Menschheit schon immer begleiten», sagt er. «Ich hoffe, dass wir eines Tages schlauer sind und endlich mal alle dazu lernen. Ich hoffe, dass die Wertschätzung von Leben und der Natur in den Mittelpunkt rückt und wir anfangen, uns untereinander und die Natur mit gebührendem Respekt zu behandeln.»