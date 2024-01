Emily Blunt begeistert mit aussergewöhnlichem Kleid in Netz-Optik

Trotz einiger interessanter Outfits schaffte es nur Emily Blunt (40) bei der diesjährigen BAFTA Tea Party in Beverly Hills hervorzustechen. Als Blunt am Samstagabend den roten Teppich («Daily Mail» berichtete) betrat, musste man zweimal hinsehen: Ist ihr Midi–Kleid aus Bambusblättern geflochten? Vom Design her vermittelte das aussergewöhnliche Piece in der Farbe Seafoam Green diesen Eindruck.