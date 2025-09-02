Emily Blunt in Venedig: Mit diesem Kleid stiehlt sie allen die Show

Wiedersehen mit «The Rock»

Vor dem Auftritt auf dem roten Teppich und der Premiere, bei der die Stars laut «Deadline» 15–minütige Standing Ovations bekamen, ging es für Blunt und Johnson zum Photocall. Das Duo, das bereits für den Fantasy–Abenteuerfilm «Jungle Cruise» (2021) zusammengearbeitet hatte, zeigte sich auch dort bestens gelaunt vor den Fotografen. «The Rock» wählte einen lässigen Look mit weisser Leinenhose und dunkelblauem Poloshirt. Emily Blunt erschien in einem babyblauen Schiaparelli–Kleid mit goldenen Trägern.