Emily Blunt und Margot Robbie tragen fast identisches Kleid

Da entschied sich «Barbie»–Star Margot Robbie (33) bei den Governors Awards in Los Angeles ausnahmsweise mal für ein schwarzes statt pinkes Kleid. Doch damit kam sie im versehentlichen Partnerlook mit einer weiteren Schauspielerin: «Oppenheimer»–Darstellerin Emily Blunt (40) erschien in einem fast identischen Look zur Preisverleihung am Dienstag (9. Januar).