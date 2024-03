Emily Blunt und Ryan Gosling feiern nach der Oscar-Party munter weiter

Ryan Gosling wird zu Colt Seavers

«Barbie»–Star Ryan Gosling, der ebenfalls als bester Nebendarsteller bei den Oscars nominiert war, erschien in Texas zur «The Fall Guy»–Premiere mit einer sportlichen roten Jacke, auf die der Name des Films gestickt war. Am Sonntag hatte er noch im knallpinken Outfit die Oscar–Bühne gerockt. Nun trug der Schauspieler unter seiner roten Jacke schlicht Jeans und weisses Shirt – passend zu seiner Rolle: In «The Fall Guy» spielt Gosling den abgehalfterten Stuntman Colt Seavers, der versucht, ein Verbrechen aufzuklären. Emily Blunt ist als dessen Ex–Freundin, Nachwuchsregisseurin Jody Moreno, zu sehen. Mit dabei sind auch die Schauspieler Aaron Taylor–Johnson (33) und Hannah Waddingham (49). Der Film soll Anfang Mai in die Kinos kommen.