«Emily in Paris»: Camille Razat spricht über ihr Serien-Aus

Lucien Laviscount (32), der in der Serie Emilys On–Off–Freund Alfie spielt, liess seine Kollegin wissen: «Vom ersten Tag an warst du meine Mitstreiterin in dieser Serie. Deine Leidenschaft Geschichten zu erzählen, dein schwarzer Sinn für Humor, deine unerschütterliche Fähigkeit, dir selbst treu zu bleiben, wenn dich alles in eine andere Richtung drängt. Du bist etwas Besonderes, Camille, und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich in den letzten Staffeln mit dir tanzen durfte. Leuchte weiter. Ich werde es vermissen, mit dir zu lachen. Ich feuere dich bei allem an, was du tust.»