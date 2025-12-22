«Emily in Paris»: Darren Star spricht schon von der sechsten Staffel

Wie es mit Hauptfigur Emily weitergehen könnte, wisse er aber selbst noch nicht. Er habe sich «noch nicht entschieden», wie die Serie endet. «Sie entwickelt sich für mich noch. Ich konzentriere mich einfach auf die Charaktere und die Geschichte, deshalb bin ich mir im Moment noch nicht sicher.» Auf jeden Fall kündigte Darren Star an, dass man noch mehr erfahren werde. «Wir werden einiges herausfinden... Ich denke, in der nächsten Staffel werden wir noch mehr über Emily erfahren.»