«Emily in Paris»: Erste Bilder stimmen auf Staffel vier ein

Doch auch Emilys Ex Alfie ist auf den neuen Bildern zur vierten Staffel von «Emily in Paris» noch an Emilys Seite. Wird ihre Liebe doch noch eine Chance haben? Daneben zeigen die ersten Fotos zur Fortsetzung der Netflix–Serie Emilys Freundin Mindy (Ashley Park, 32), die sich in Staffel vier mit ihrer Band auf den Eurovision Song Contest vorbereitet, bis ihnen das Geld ausgeht.