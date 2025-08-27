«Emily in Paris»: Lily Collins feiert Drehschluss der fünften Staffel

Die fünfte Staffel der Netflix–Serie «Emily in Paris» ist im Kasten. Auf Instagram feiert Hauptdarstellerin Lily Collins (36) den Drehschluss und ihre Freundschaft mit Co–Star Ashley Park (34). «Und damit ist eine weitere Staffel von @emilyinparis zu Ende gegangen», schreibt Collins, die Hauptfigur Emily Cooper verkörpert. «Ein Hoch auf fünf Staffeln voller Freundschaft, aus der echte Schwesternschaft gewachsen ist – Venedig, Paris, Rom, überall ist mein Zuhause, wenn du an meiner Seite bist», richtet sie ihre Worte an Park. Auch der gesamten «Emily–Familie» dankt sie und betont, wie stolz sie auf die gemeinsame Arbeit sei. Zum Schluss verabschiedet sie sich mit einem Hinweis auf den Starttermin: «Arrivederci bis zum 18. Dezember.»