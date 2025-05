«Emily in Paris»: Macron freut sich auf Treffen mit Lily Collins

Fünfte Staffel soll noch 2025 laufen

Macron kündigte in einem Interview mit dem US–Branchenmagazin «Variety» an, sich für den Verbleib der Serie in Frankreich einsetzen zu wollen.« Wir werden hart kämpfen. Und wir werden sie auffordern, in Paris zu bleiben! ‹Emily in Paris› in Rom zu haben, ergibt keinen Sinn.» Die Serie sei gut für das Image Frankreichs und steigere die Attraktivität des Landes. In der vierten Staffel hatte sogar Macrons Frau Brigitte (72) einen kurzen Cameo–Auftritt.