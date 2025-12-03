«Emily in Paris»: Neuer Look und neue Stadt im Trailer zu Staffel fünf

Auch Paris wird nicht vergessen

Dennoch werden es Zuschauerinnen und Zuschauer mitnichten nun ausschliesslich mit «Emily in Rom» zu tun bekommen, wie schon vor dem Start von Staffel fünf geunkt wurde. So sind auch Gabriel (Lucas Bravo, 37), Emilys beste Freundin Mindy (Ashley Park, 34) und Alfie (Lucien Laviscount, 33) in dem Vorschauvideo zu sehen. Letztere halten sich sogar in den Armen und scheinen kurz davor zu stehen, sich zu küssen. Eine neue Romanze bei «Emily in Paris»? «Rom ist so aufregend und neu, aber ich habe mir ein Leben in Paris aufgebaut, und alles läuft ganz ohne mich weiter», bemerkt dann auch Hauptfigur Emily im Trailer.