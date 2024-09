«Emily in Paris»: Oben-ohne-Dreh war «Albtraum» für Ashley Park

Die in Glendale im US–Bundesstaat geborene Schauspielerin koreanischer Abstammung machte sich zunächst am New Yorker Broadway einen Namen und spielte dort in unterschiedlichen Musicals wie unter anderem in «Mamma Mia!», «The King and I» oder «Cinderella». Seit 2020 ist Ashley Park in «Emily in Paris» in einer der Hauptrollen zu sehen. Zuletzt spielte sie ausserdem in dem US–Spielfilm «Mean Girls – Der Girls Club» und in der TV–Serie «Beef» mit.