«Emily in Paris»-Premiere: Minnie Driver begeistert in Vintage-Robe

Die 55–Jährige, die in der Serie die neue Rolle der Prinzessin Jane verkörpert, nutzte den Abend für einen seltenen gemeinsamen Auftritt mit ihrem Verlobten Addison O‹Dea (46). Hand in Hand erschien das Paar auf dem roten Teppich. Driver trug ein bodenlanges Kleid mit Spagettiträgern und gradem Ausschnitt, das vollständig mit silbernen Pailletten bestickt war. Dazu kombinierte sie offene High Heels und dezenten Schmuck, ihre Haare waren in einer Hochsteckfrisur gestylt. O›Dea, mit dem sie seit 2019 liiert ist, machte in einer schwarzen Samtjacke mit Fliege eine ebenso elegante Figur.