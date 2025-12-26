«Emily in Paris» und mehr: Die fünf Guilty-Pleasure-Serien des Jahres

Den beiden jungen Stars nehmen Zuschauerinnen und Zuschauer in aller Welt tatsächlich ab, ein Liebespaar zu sein, so stimmig ist ihre Chemie vor der Kamera. Daneben gibt es Dramen, Herzensbrüche und Skandale in der feinen Gesellschaft zuhauf. Auch eine dritte Staffel des Guilty–Pleasure–Spasses ist bereits bestätigt. «Maxton Hall» wird also weitergehen. Die dritte Staffel wird allerdings auch die letzte der Serie sein.