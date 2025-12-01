«Emily in Paris» und mehr: Die Serien-Highlights im Dezember

Doch auch das Leben von Emilys Freundinnen und Kollegen in Paris spielt in den zehn neuen Episoden der Netflix–Serie nach wie vor eine Rolle. Auch Emily hält sich nicht ausschliesslich in Rom auf. Und was ist eigentlich mit ihren früheren Partnern Gabriel (Lucas Bravo, 37) und Alfie (Lucien Laviscount, 33)? Werden sie die zauberhafte US–Amerikanerin wirklich für immer vergessen können?