«Emily in Paris» und mehr: Die Serien-Highlights im Dezember

Im Dezember streifen in der zweiten Staffel von «Fallout» wieder geniale Figuren wie der von «The White Lotus»–Star Walton Goggins (54) gespielte Ghul durch postapokalyptische Landschaften, während sich die Netflix–Serie «Stranger Things» mit riesigen Schritten ihrem Ende nähert.
«Fallout»: Ab 17. Dezember bei Prime Video
Die Videospiel–Adaption «Fallout» mauserte sich im vergangenen Jahr zu einem gewaltigen Erfolg für Amazons Streamingdienst Prime Video. Jetzt kehren der Ghul, Lucy (Ella Purnell, 29) und Ritter Maximus (Aaron Moten, 36) für eine mit Sicherheit ebenso abgedrehte, blutige und humorvolle zweite Staffel zurück.
Die so ungleichen Lucy und der Ghul befinden sich in den neuen Episoden auf dem Weg nach New Vegas. Trotz aller Unterschiede erleben sie hier eine Art «Buddy–Roadtrip», verriet Hauptdarstellerin Purnell schon vor dem Start von Staffel zwei. Der neu zum Ritter geschlagene Maximus befindet sich indes nach den Ereignissen aus dem Finale von Staffel eins im Besitz der mächtigen Kaltfusion–Technik.
Neu zum Cast für Staffel zwei stossen «Kevin – Allein zu Haus»–Star Macaulay Culkin (45), der unter anderem aus «The Leftovers» bekannte Justin Theroux (54) und Marvel–Star Kumail Nanjiani (47). Eine dritte Season ist auch bereits bestätigt, die postapokalyptische Serie wird also weitergehen.
«Emily in Paris»: Ab 18. Dezember auf Netflix
Eine der beliebtesten Netflix–Serien geht im Dezember weiter. In Staffel fünf von «Emily in Paris» verschlägt es Hauptfigur Emily Cooper (Lily Collins, 36) auch nach Rom und Venedig. In der Stadt der Liebe hat die Agence Grateau ein neues Büro eröffnet, dessen Leitung Marketing–Expertin Emily übernimmt. Gleichzeitig verbringt sie dort schöne Stunden mit ihrem neuen italienischen Liebhaber Marcello (Eugenio Franceschini, 34).
Doch auch das Leben von Emilys Freundinnen und Kollegen in Paris spielt in den zehn neuen Episoden der Netflix–Serie nach wie vor eine Rolle. Auch Emily hält sich nicht ausschliesslich in Rom auf. Und was ist eigentlich mit ihren früheren Partnern Gabriel (Lucas Bravo, 37) und Alfie (Lucien Laviscount, 33)? Werden sie die zauberhafte US–Amerikanerin wirklich für immer vergessen können?
Neu zum Cast von Staffel fünf stösst unter anderem Minnie Driver (55), während Camille–Darstellerin Camille Razat (31) die Serie verlassen hat.
«Miss Sophie – Same Procedure As Every Year»: Ab 22. Dezember bei Prime Video
Kurz vor dem Jahreswechsel erscheint auf Amazons Streamingdienst Prime Video eine Serien–Vorgeschichte zum beliebten Silvester–Sketch «Dinner for One». In «Miss Sophie – Same Procedure As Every Year» erfahren Zuschauerinnen und Zuschauer, wer die in «Dinner for One» abwesenden Herren wie Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom – hier gespielt von den Schauspielstars Moritz Bleibtreu (54) und Frederick Lau (36) – eigentlich waren.
In der Comedy–Serie, die wie das Original auch Slapstick bietet, versammelt die junge Miss Sophie (Alicia von Rittberg, 31) zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf ihrem Landsitz eine Reihe heiratswilliger Junggesellen. Doch bevor sie ihre Wahl treffen kann, wird einer der Herren ermordet.
Die sechsteilige Serie «Miss Sophie – Same Procedure As Every Year» vereint pünktlich zur Weihnachtszeit Murder–Mystery, Dating in historischen Zeiten sowie jede Menge Humor.
«Stranger Things»: Ab 26. Dezember auf Netflix
Ziemlich exakt einen Monat nach dem Start der fünften und finalen «Stranger Things»–Staffel geht es auf Netflix mit drei weiteren Episoden weiter. Elf (Millie Bobby Brown, 21), Mike (Finn Wolfhard, 22), Dustin (Gaten Matarazzo, 23), Lucas (Caleb McLaughlin, 24) und Co. kämpfen darin auch weiterhin gegen Vecna (Jamie Campbell Bower, 37), während sich in Hawkins zahlreiche Öffnungen zum Upside Down gebildet haben.
Für Staffel fünf von «Stranger Things» gilt: Alles wird noch grösser, atemberaubender und gewaltiger. Die drei neuen Episoden von Ende Dezember, von Netflix «Ausgabe 2» genannt, sind dabei noch nicht das Ende der epischen Mystery–Serie. Das Serienfinale erwartet deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer am 1. Januar 2026 um 2 Uhr morgens.